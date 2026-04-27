Tanla Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tanla Solutions hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 10,18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,74 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,95 Prozent auf 11,78 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 38,36 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 37,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,68 Prozent auf 44,18 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 40,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at