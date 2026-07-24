Tanla Solutions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tanla Solutions hat am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,77 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,85 Prozent auf 12,26 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at