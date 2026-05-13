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13.05.2026 06:31:29
Tanmiah Food Company Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tanmiah Food Company Registered hat am 10.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Tanmiah Food Company Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,950 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 731,2 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 677,1 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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