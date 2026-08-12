Tanmiah Food Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tanmiah Food Company Registered hat am 09.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Tanmiah Food Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 SAR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Tanmiah Food Company Registered 789,2 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 649,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at