Tanmiah Food Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tanmiah Food Company Registered äußerte sich am 08.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,34 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tanmiah Food Company Registered -0,790 SAR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tanmiah Food Company Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 777,9 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 614,2 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at