Tanmiah Food Company Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tanmiah Food Company Registered hat am 15.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,12 SAR gegenüber 1,34 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 712,7 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,9 Millionen SAR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,900 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,79 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,65 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,56 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 1,400 SAR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 2,60 Milliarden SAR, befunden.

Redaktion finanzen.at