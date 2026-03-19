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19.03.2026 06:31:28

Tanseisha gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tanseisha lud am 17.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 14,68 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,70 Prozent auf 24,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 27,64 Milliarden JPY gelegen.

In Sachen EPS wurden 126,92 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tanseisha 82,16 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Tanseisha im vergangenen Geschäftsjahr 107,22 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tanseisha 91,86 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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