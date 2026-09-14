Tanseisha öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tanseisha hat sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,51 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tanseisha ein EPS von 15,35 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tanseisha in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 22,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at