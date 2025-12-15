|
15.12.2025 06:31:29
Tanseisha: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Tanseisha lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.
Es stand ein EPS von 31,02 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tanseisha noch ein Gewinn pro Aktie von 22,89 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 26,49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
