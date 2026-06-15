Tanseisha stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tanseisha veröffentlichte am 12.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 34,77 JPY gegenüber 65,87 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tanseisha in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 26,57 Milliarden JPY im Vergleich zu 34,00 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at