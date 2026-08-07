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07.08.2026 06:31:29
Tantalus Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tantalus Systems ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tantalus Systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Tantalus Systems hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite hat Tantalus Systems im vergangenen Quartal 21,4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tantalus Systems 18,1 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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