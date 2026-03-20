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20.03.2026 06:31:28
Tantalus Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tantalus Systems hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,6 Millionen CAD in den Büchern standen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 CAD. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,56 Prozent auf 75,61 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,70 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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