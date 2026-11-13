Tantalus Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tantalus Systems gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Tantalus Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,6 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18,1 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at