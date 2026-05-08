Tantalus Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tantalus Systems hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,7 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 17,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at