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16.11.2026 06:31:29
Tantia Constructions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tantia Constructions hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Tantia Constructions hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,210 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 127,8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 123,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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