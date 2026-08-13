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13.08.2026 06:31:29
Tantia Constructions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tantia Constructions ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tantia Constructions die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,96 Prozent auf 110,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 117,4 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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