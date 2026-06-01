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01.06.2026 06:31:29
Tantia Constructions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Tantia Constructions hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,41 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Tantia Constructions mit einem Umsatz von insgesamt 225,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 497,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 54,74 Prozent verringert.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,500 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,59 INR je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,52 Prozent auf 674,50 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 848,60 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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