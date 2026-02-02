|
Tantia Constructions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tantia Constructions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde mit 0,11 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,110 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 208,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 150,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
