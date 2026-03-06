Tanvex BioPharma: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tanvex BioPharma hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,60 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tanvex BioPharma -1,640 TWD je Aktie generiert.

Tanvex BioPharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 179,0 Millionen TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6268,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,8 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -6,130 TWD. Im Vorjahr waren -8,830 TWD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 400,97 Millionen TWD vermeldet. Im Vorjahr hatte Tanvex BioPharma 34,68 Millionen TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at