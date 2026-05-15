Tanvex BioPharma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tanvex BioPharma lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -1,47 TWD. Ein Jahr zuvor waren -2,070 TWD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 132,8 Millionen TWD gegenüber 49,9 Millionen TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at