|
13.08.2026 06:31:29
Tanvex BioPharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tanvex BioPharma stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,44 TWD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,430 TWD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 370,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 220,4 Millionen TWD, während im Vorjahreszeitraum 46,8 Millionen TWD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX im Plus -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.