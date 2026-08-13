Tanvex BioPharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tanvex BioPharma stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,44 TWD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,430 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 370,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 220,4 Millionen TWD, während im Vorjahreszeitraum 46,8 Millionen TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at