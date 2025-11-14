Tanvex BioPharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tanvex BioPharma stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,03 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tanvex BioPharma -1,920 TWD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 125,3 Millionen TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,5 Millionen TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at