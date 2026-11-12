Tanvex BioPharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tanvex BioPharma hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,51 TWD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,080 TWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,8 Millionen TWD – ein Plus von 26,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tanvex BioPharma 125,3 Millionen TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at