|
12.11.2026 06:31:28
Tanvex BioPharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tanvex BioPharma hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,51 TWD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,080 TWD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,8 Millionen TWD – ein Plus von 26,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tanvex BioPharma 125,3 Millionen TWD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!