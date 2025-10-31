Taoka Chemical legte Quartalsergebnis vor

Taoka Chemical hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Taoka Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,25 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 9,14 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

