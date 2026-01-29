Taoka Chemical legte Quartalsergebnis vor

Taoka Chemical hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 18,77 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taoka Chemical 31,26 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,69 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at