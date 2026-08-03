Taoka Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Taoka Chemical stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,56 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 38,67 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,80 Prozent auf 7,72 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at