18.05.2026 06:31:29

Taoka Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Taoka Chemical hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Taoka Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,83 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27,36 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 7,81 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 107,00 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Taoka Chemical 103,18 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Taoka Chemical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,19 Milliarden JPY im Vergleich zu 29,93 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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