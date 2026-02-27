Taokaenoi Food Marketing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Taokaenoi Food Marketing hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,34 Prozent auf 1,38 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,47 Milliarden THB gelegen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,300 THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,610 THB je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 5,31 Milliarden THB, gegenüber 5,71 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,08 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at