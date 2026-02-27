Taokaenoi Food Marketing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Taokaenoi Food Marketing lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,08 THB. Im letzten Jahr hatte Taokaenoi Food Marketing einen Gewinn von 0,100 THB je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,34 Prozent auf 1,38 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,300 THB beziffert, während im Vorjahr 0,610 THB je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,31 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 5,71 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at