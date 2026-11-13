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13.11.2026 06:31:28
Taokaenoi Food Marketing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Taokaenoi Food Marketing hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,16 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 THB je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,51 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 1,29 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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