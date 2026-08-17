Taokaenoi Food Marketing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Taokaenoi Food Marketing präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 THB je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,12 Prozent auf 1,25 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at