|
17.08.2026 06:31:29
Taokaenoi Food Marketing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Taokaenoi Food Marketing präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 THB je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,12 Prozent auf 1,25 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas tiefer -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweiter seines Rekordhochs -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der ATX gibt im Montagshandel leicht nach. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Verluste zu sehen. Käufer prägen zum Wochenstart auch den Markt in Fernost.