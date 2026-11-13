Taokaenoi Food Marketing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Taokaenoi Food Marketing hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,51 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taokaenoi Food Marketing einen Umsatz von 1,29 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at