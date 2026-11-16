Tap Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tap Resources hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Tap Resources im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tap Resources 0,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at