Tapaco gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tapaco lud am 08.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 433,0 Millionen THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 452,6 Millionen THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at