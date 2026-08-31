Tapaco legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tapaco stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 THB beziffert, während im Vorjahresquartal -0,630 THB je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 64,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 407,9 Millionen THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 247,4 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at