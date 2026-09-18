Tapaco veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tapaco präsentierte in der am 15.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tapaco ein EPS von 0,050 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Tapaco im vergangenen Quartal 438,5 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tapaco 519,5 Millionen THB umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,180 THB. Im letzten Jahr hatte Tapaco einen Gewinn von -0,680 THB je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,77 Prozent auf 1,68 Milliarden THB aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,48 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at