Taparia Tools legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Taparia Tools hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 24,77 INR. Im letzten Jahr hatte Taparia Tools einen Gewinn von 20,13 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 2,56 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,35 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at