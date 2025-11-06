Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
|
06.11.2025 13:11:53
Tapestry, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Tapestry, Inc. (TPR) released earnings for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $274.8 million, or $1.28 per share. This compares with $186.6 million, or $0.79 per share, last year.
Excluding items, Tapestry, Inc. reported adjusted earnings of $297.1 million or $1.38 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.26 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 13.1% to $1.704 billion from $1.507 billion last year.
Tapestry, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $274.8 Mln. vs. $186.6 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $0.79 last year. -Revenue: $1.704 Bln vs. $1.507 Bln last year.
