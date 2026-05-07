Tapestry, Inc. Reveals Increase In Q3 Income

(RTTNews) - Tapestry, Inc. (TPR) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $343.8 million, or $1.65 per share. This compares with $203.3 million, or $0.95 per share, last year.

Excluding items, Tapestry, Inc. reported adjusted earnings of $346.0 million or $1.66 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 21.2% to $1.920 billion from $1.584 billion last year.

Tapestry, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $343.8 Mln. vs. $203.3 Mln. last year. -EPS: $1.65 vs. $0.95 last year. -Revenue: $1.920 Bln vs. $1.584 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.95