TAPEX: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAPEX hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 422,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 303,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,35 Prozent auf 37,38 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,69 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at