TAPEX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TAPEX hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 61,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 422,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat TAPEX mit einem Umsatz von insgesamt 40,85 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 9,29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at