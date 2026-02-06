TAPEX präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TAPEX stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 397,54 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 360,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,04 Milliarden KRW – ein Plus von 20,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAPEX 30,63 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 425,99 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TAPEX ein Gewinn pro Aktie von 751,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat TAPEX in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 141,33 Milliarden KRW im Vergleich zu 135,95 Milliarden KRW im Vorjahr.

