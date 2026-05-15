TAPEX stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TAPEX hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 416,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte TAPEX -240,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38,63 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31,08 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at