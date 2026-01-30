|
Tara Chand Infralogistic Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tara Chand Infralogistic Solutions hat am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,66 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Tara Chand Infralogistic Solutions ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,660 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 685,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,6 Millionen INR in den Büchern standen.
