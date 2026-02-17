Tarai Foods verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tarai Foods präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tarai Foods -0,050 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at