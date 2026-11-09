Tarapur Transformers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tarapur Transformers hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,230 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at