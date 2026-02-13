Tarapur Transformers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tarapur Transformers hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tarapur Transformers ein Ergebnis je Aktie von 1,24 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at