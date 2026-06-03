Tarczynski mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tarczynski hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,50 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 556,0 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tarczynski 519,0 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at