01.12.2025 06:31:29
Tarczynski öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tarczynski hat am 28.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,61 PLN, nach 3,02 PLN im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 609,7 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 537,9 Millionen PLN umgesetzt.
