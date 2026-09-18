Tarczynski öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tarczynski hat am 17.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,88 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tarczynski 3,32 PLN je Aktie eingenommen.

Tarczynski hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 545,6 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 544,8 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at